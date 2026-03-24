Mit dem Auswärtssieg bleibt die Dellfelder Mannschaft weiter Tabellendritter in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga.

Die Mannschaft von Alle Neune (AN) Dellfeld kehrte am Samstag mit einem verdienten 5:3-Auswärtssieg (3144:3093, 12:12) vom Spiel beim TSV Schott Mainz 2 in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga zurück.

Beide Teams kämpften Satz für Satz um jeden Kegel. Die Dellfelder präsentierten sich nervenstark und ausgeglichen – eine Eigenschaft, die sich am Ende auszahlen sollte. Michael Rieder avancierte mit 553 Kegeln und vier Satzpunkten zum stärksten Spieler des Tages und sicherte Dellfeld einen wichtigen Mannschaftspunkt. Auch Reiner Ahlheim zeigte mit 540 Kegeln eine überzeugende Leistung. Franziska Schlachter steuerte mit 526 Kegeln ebenfalls einen Punkt bei und machte damit den Auswärtserfolg des Tabellendritten perfekt. Weitere AN-Punkte erzielten Leon Brutsch (501) und Steffen Brutsch (497 Kegel).