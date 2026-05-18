Das war ein echtes Erlebnis: Eldin Kecanovic vom KV Dellfeld durfte erstmals an der deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft in München teilnehmen.

Eldin Kecanovic war als Gastspieler Teil des Teams des KV Pirmasens. Die Pirmasenser erreichten in der Altersklasse U14 unter zwölf Teams den zehnten Platz mit 2017 Kegeln. Für die Mannschaft standen auf der Bahn: Leo Eschenbaum (510 Kegel), Kian Hilbert (541 Kegel), Nick Leon Collet (529 Kegel) und Milan Eschenbaum (343 Kegel). Für Kecanovic lief es bei seinem Debüt nicht ganz nach Wunsch: Nach 30 Wurf und 94 Kegeln wurde er ausgewechselt – ein bitterer Moment, aber kein Grund, den Kopf hängenzulassen. Solche Erfahrungen in einem Top-Wettkampf gehören auf diesem Niveau dazu und sind oft der Startpunkt für den nächsten Leistungssprung.