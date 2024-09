Am zweiten Spieltag der 2. Rheinland-Pfalz-Liga fuhren die Männer von AN Dellfeld den ersten Saisonsieg ein. Im Derby schlugen sie am Samstag zu Hause den ESV Pirmasens mit 6:2 (3159:3093 Punkte).

In der Vergangenheit schon waren die Begegnungen immer hart umkämpft. So war es auch diesmal vor vielen Fans im Bürgerhaus Dellfeld. Bei der Spieleröffnung konnten AN-Sportwart Reiner Ahlheim (528 Punkte) und Michael Rieder (515) gegen den amtierenden U23-Landesmeister Mike Timothy Rech (485) und Leon Schmitt (524) punkten. Im dritten Durchgang fand Schmitt besser ins Spiel und konnte gegen Rieder ein Remis nach Satzpunkten erzwingen und dank des besseren Holzverhältnisses den Mannschaftspunkt holen.

Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis und 34 Holz Vorsprung übernahmen im Mittelfeld Jürgen Sohns (548) und Jürgen Schlachter in Kombination mit Ralf Schmidt (441) gegen Torben List (529) und Maximilian Winicker (523). Sowohl Sohns als auch Schlachter/Schmidt taten sich schwer, so dass man sich die Mannschaftspunkte teilte. Im Schlusspaar mussten Roland Ziliox (565) und Dominic Raquet (562) gegen Michael Dorst (524) und Marcel Benoit (508) dann 29 Holz aufholen. Beide kämpften sich Wurf für Wurf in die Partie und ließen den Gegnern keine Luft, so dass sie am Ende ihr Duell und auch den Rückstand noch drehten.