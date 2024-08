Ihre Goldene Hochzeit feiern am Freitag in der Dellfelder Mittelgasse Christa und Siegfried Glahn. Beide waren und sind teilweise in vielen Dellfelder Vereinen aktiv, Siegfried Glahn war zudem von 1999 bis 2004 erster per Urwahl gewählter Ortsbürgermeister von Dellfeld.

„Beim Tanzen in Höhmühlbach, ich meine, es war ein Jubiläumsfest des Sportvereins“, erinnert sich Christa Glahn an das Kennenlernen mit ihrem Mann 1970. Vier Jahre später gaben sich die Frau aus Thalfröschen und der Ur-Dellfelder vor dem Standesbeamten in Thaleischweiler das Ja-Wort, einen Tag später folgte die kirchliche Hochzeit in der protestantischen Kirche in Dellfeld.

Beide haben Großhandelskauffrau beziehungsweise -mann gelernt. Christa Glahn verdiente ihr Geld als kaufmännische Angestellte, Buchhalterin und schließlich Geschäftsführerin in der Schuhbranche. Siegfried Glahn zog es zum Finanzamt Pirmasens, nachdem er im Bäckereiverkauf bei Bäko an der Zweibrücker Hofenfelsstraße gearbeitet hatte.

Das Paar war in seiner Freizeit oft wandern – in ihrem Heimatort dem Pfälzerwald und in Bayern. „Wir kennen, glaube ich, jeden Stein in und um Dellfeld“, sagt Christa Glahn und lacht. Nach dem Schlaganfall ihres Mannes 2018 wurde das jedoch schwieriger.

Christa Glahn liest gerne und ist bei den Landfrauen Dellfeld. In der Gymnastikgruppe Dellfeld ist sie aktiv, außerdem Presbyterin und bei den SPD-Frauen. Auch ihr Mann ist seit 1971 Sozialdemokrat. Von 1974 bis 2004 engagierte er sich im Ortsgemeinderat Dellfeld, war von 1984 bis 1989 zweiter Ortsbeigeordneter, von 1994 bis 1999 Erster Beigeordneter und eine Periode lang Ortsbürgermeister. Auch im Verbandsgemeinderat und im Kreistag saß er. Zudem ist er in fast jedem Dellfelder Verein Mitglied, in etlichen war er Vorsitzender, egal ob bei den Blasmusikern, dem Gesangverein Eintracht, dem Sozialverband VdK, der Jagdgenossenschaft oder dem SV Dellfeld (heute KuS).

Christa (72) und Siegfried Glahn (75) haben zwei Töchter und zwei Enkel. Im ganzen Dorf bekannt ist ihre Katze Tom, die am Fuß von Christa Glahn mitläuft – auf Spaziergänge oder ins Pfarrheim zu den Landfrauentreffen.