Eine Gruppe von vier Jugendlichen ist am Dienstag in der Poststraße negativ aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten sie gegen 17.30 Uhr eine vor einem Laden aufgestellte Deko-Puppe durch Rütteln und Reißen beschädigt. Als sie vom Ladeninhaber auf ihr Verhalten angesprochen wurden, beleidigten sie ihn und gingen fort. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken entgegen unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.