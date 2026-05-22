Was sind die Sorgen der Kita-Eltern? Das fragte die Zweibrücker Dekanin. Wenige Eltern kamen. Ihre Antworten: eingeschränkte Öffnungszeiten, Notbetreuung und Schließtage.

Alle Eltern, deren Kinder in eine der elf Einrichtungen im protestantischen Kita-Verbund in Zweibrücken gehen, hatte Dekanin Silke Gundacker zum Austausch ins Niederauerbacher Gemeindehaus eingeladen. Sie ist die Vorsitzende des Kita-Verbunds. Rund zehn Eltern kamen. Weitere rund zehn Gäste waren Erzieherinnen oder Verwaltungsangestellte.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Sandra Wehrle, Gesamtleitung Fachbereich Kindertagesstätten, und Pascal Klein, Kita-Fachberatung, beide von der Diakonie Speyer. Ihnen sollten die Eltern sagen, „wo der Schuh drückt“.

„Kita war mehr geschlossen als geöffnet“

Schnell wurde deutlich, was das größte Problem für die Eltern ist: Sie könnten sich nicht auf die Öffnungszeiten verlassen, immer wieder fehle Personal, und die Kita bleibe zu. Eine Betroffene sagte, „dass die Kita in den letzten drei Jahren mehr geschlossen als geöffnet war“.

Wehrle und Klein bestätigten, „dass es immer wieder zu Krisensituationen kommt, wenn Fachkräfte ausfallen und die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet ist“. Sie erklärten: „Das erleben wir täglich. Wir suchen aber nach Lösungen, nicht nach Schuldigen.“ Falle Personal aus, greife – zum Schutz des Kindes – der Maßnahmenplan des Landesjugendamtes, erklärten Wehrle und Klein: Öffnungszeiten würden gekürzt, Notbetreuung angeboten oder Kitas ganz geschlossen. Kleinere Einrichtungen treffe es härter, in größeren könne man mehr jonglieren.

Forderung nach mehr Flexibilität

Um die Fehlzeiten in den Griff zu bekommen, forderten die Eltern mehr Flexibilität in der Betreuung, Sondergenehmigungen, den Einsatz von Kräften von außerhalb und von Springern. Wehrle verwies darauf, „dass die Kinder professionell betreut werden sollen“. Dies könne etwa durch den Einsatz ausländischer Kräfte, die kaum Deutsch sprechen, nicht gewährleistet werden. Klein betonte, ungelernte Personen, die in der Kita arbeiten möchten, hätten nicht dieselbe Fachlichkeit und seien überdies schwer zu finden. Beide versprachen jedoch, „mit dem Trägerverbund zu schauen, ob alles ausgereizt ist. Sonst können wir nichts tun“.

Auch die Regelung des Kita-Verbundes, dass Kinder von Erzieherinnen nicht in der Einrichtung betreut werden dürfen, in der ihre Mutter arbeitet, konnten die Eltern nicht nachvollziehen. In städtischen Einrichtungen sei dies möglich. Auch das könne dazu führen, dass „das Personal davonläuft“, waren sich die Eltern einig. Und: Es müsse etwas passieren, um die Personalgewinnung zu verbessern.

Hintergrund sind Vorfälle in Kita Vogelnest

Maren Schmidt, kommissarische Geschäftsführerin des protestantischen Kita-Verbundes, versprach, Stellen für Springer auszuschreiben. Derzeit habe der Kita-Verbund keinen Springer-Pool. Eine Mutter kritisierte die Personalsuche: Die Ausschreibungen seien schwer zu finden, oft handele es sich um befristete Stellen, auf die sich ohnehin niemand bewerbe. Das sei wenig attraktiv. Daran werde gearbeitet, so Schmidt.

Die Wahl des Ortes für den Austausch, der Stadtteil Niederauerbach, kam nicht von ungefähr. Die dortige protestantische Kita Vogelnest hat in jüngster Zeit Schlagzeilen gemacht. Es ging um häufige Schließzeiten – und zuletzt um schimmelbelastete Luft. Die Einrichtung ist momentan geschlossen. Die 26 Kinder der Kita Vogelnest sind mittlerweile auf andere Einrichtungen verteilt.

Plan für Vogelnest soll bis Sommer stehen

Matthias Strickler, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Niederauerbach und Vorsitzender des Diakonissenvereins, dem das Gebäude der Kita Vogelnest gehört, will die Kita nicht aufgeben. Strickler: „Für mich ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bis zu den Sommerferien soll ein Plan stehen, was die Sanierungsmaßnahmen kosten würden.“

Auch außerhalb des Hauses seien Veränderungen erforderlich, sagte er. Er wünsche sich – wie viele Eltern auch –, dass die Stadt Zweibrücken eine Barriere zur Straße hin baut, damit die Kinder der Kita Vogelnest nicht ungebremst in den Verkehr laufen, wenn sie hinaus gehen. „Ich habe da mehr als einmal ein Kind gestoppt.“