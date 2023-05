Cornelius Dort von der VT Zweibrücken trat am Wochenende in Bautzen erstmals mit dem Degen bei einer deutschen Meisterschaft an. Der VTZ-Kämpfer landete bei seiner Premiere in der U17-Altersklasse auf Platz 67 unter 98 gemeldeten Startern.

Groß geworden ist Cornelius Dort bei der VTZ mit dem Florett. Hier hat der Mittelbacher in der Jugend alle Altersklassen durchlaufen und Erfahrungen in zahlreichen Wettkämpfen gesammelt. Nach der erzwungenen Corona-Auszeit ist der über 1,80 Meter große VTZ-Athlet dann ins Lager der Degenfechter gewechselt. Mit dem 750 Gramm schweren Degen gilt der ganze Körper vom Scheitel bis zur Sohle als Trefferfläche (beim Florett nur der Oberkörper).

Dort hatte bei den Ranglistenturnieren des Südwestdeutschen Fechtverbandes Punkt um Punkt gesammelt, um sich für die Titelkämpfe in Ostsachsen zu qualifizieren. Er war der fünfte VTZ-Sportler in diesem Jahr, der bei einer DM starten durfte. In Bautzen duellierten sich 66 Teilnehmer der Landesverbände und die besten 32 Einzelfechter der aktuellen Rangliste des Deutschen Fechter-Bundes (DFB).

Es gab 14 Vorrunden für den Aufstieg in die 128er-K.o.-Direktausscheidung. Gegen Fechter vom Frankfurter TV, FC Leipzig, Eintracht Frankfurt, Heidenheimer SB, OSC Berlin sicherte sich Cornelius Dort mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf Rang 60 das Weiterkommen unter die besten 71 Aufsteiger. Im weiteren Turnierverlauf war dann Lars Exner vom Fechtclub München eine zu große Hürde, um noch auf das 64er-Tableau zu kommen. Der routinierte Bayer gewann mit 15:8.