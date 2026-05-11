Cem Schneider von der VT Zweibrücken (VTZ) schlug sich wacker bei den deutschen Meisterschaften der U13 in Bielefeld.

Er stand als einer der insgesamt 69 besten startberechtigten Teilnehmer im Herren-Einzel mit dem Degen auf der Planche und belegte im Endresultat Rang 44. Mit dem Südwestteam wurde er Zehnter.

Bei zwei knappen 4:5-Auftaktniederlagen entschied beim Stand von 4:4 jeweils der letzte Treffer zugunsten von Schneiders Gegnern aus Kassel und Ingolstadt. Etwas geschockt fand der VTZ-Akteur danach aber immer besser zu seinem Rhythmus und ließ zwei Siege gegen Gegner aus Elmshorn und Bielefeld folgen. Zwei weitere Niederlagen änderten am Resultat als vierter Aufsteiger der Siebenerrunde (Modus: Jeder gegen jeden) auf das 64er K.o.-Tableau aber nichts.

Im Kampf für den Einzug auf das 32er-Tableau gegen Leander Kammerer (FC Hardheim-Höpfingen) unterlag Cem Schneider dem späteren Vizemeister mit 4:10, Kammerer verlor das Finale gegen Alexander Urban (SV Böblingen) mit 7:10. Schneider war mit dem Ergebnis seiner ersten nationalen Einzel-Meisterschaft am Ende zufrieden, wie auch sein Trainer Volker Petri.

Südwestteam auf Platz zehn

Am zweiten Wettkampftag bildeten die 16 Landesverbände U13-Mannschaften. In der Aufstellung nach der Rangliste des Südwestdeutschen Fechtverbandes fochten im Team Südwest neben Schneider Daniel Seel (FZ Maxdorf) und Theo Liebhaber (TG Frankenthal) im Team zusammen. Im K.o.-Modus in neun Gefechten à drei Minuten auf 45 Treffer standen die Südwest-Jungs zunächst Hessen gegenüber und verloren 35:45. Das zweite Duell gegen Hessen 2 gewannen sie aber mit 45:32, ebenso wie den Kampf auf dem Tableau 9 bis 12 gegen Bayern 2 (45:32). Die folgende Niederlage gegen Württemberg 2 (35:45) auf dem Tableau 9 bis 10 bescherte ihnen abschließend Platz zehn. Deutscher Meister wurde das Team Württemberg vor Baden-Nord und dem Bayern Team.