Bei der Seilbahn im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken ist am Sonntagnachmittag, 10. Juli, ein technischer Defekt aufgetreten. Wie die Polizei berichtet, blieb die Seilbahn kurz nach 17 Uhr stehen. 28 Gondeln hätten sich auf der Wegstrecke befunden, als der Defekt an einer der Gondeln zum Ausfall des gesamten Seilbahnbetriebs geführt habe. Per Notbetrieb sei es dem Betreiber gelungen, alle Gondeln an die Einstiegsstelle im Park zurückzufahren. Alle

23 Fahrgäste, darunter sieben Kinder, hätten die Gondeln wohlbehalten verlassen. Der Betrieb wurde daraufhin komplett eingestellt. Weitere Untersuchungen sind für den Verlauf dieser Woche angekündigt.