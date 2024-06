Morgens konnte er nichts essen, dann legte er aber einen tollen, auch taktisch klugen Wettkampf hin. Und keiner sprang in diesem Jahr höher als der LAZ-Nachwuchsstabhochspringer.

Bei den süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten in den Altersklassen U16 und U23 in Koblenz schnappte sich Stabhochspringer David Könsgen am Sonntag den Titel mit einem blitzsauberen Wettkampf.