Eine Über-60-Jährige, die in unmittelbarer Nähe des Nardini-Klinikums wohnt, hat aus Krankenhauszimmern Geld geklaut. Dass sie erwischt wurde, hat ihr Leben verändert.

Vor fast genau zwei Jahren wurden im Nardini-Klinikum aus zwei Zimmern zwei Herrengeldbeutel mit Bargeld, Ausweisen und Bankkarten aus den Beistelltischen gestohlen. Offenbar nutzte der Täter die kurzfristige Abwesenheit der Patienten bei seinen Raubzügen. Dabei wurde außer den Ausweisen über 400 Euro Bargeld entwendet.

In mühsamer Ermittlungsarbeit war es Polizeibeamten gelungen, die mutmaßliche Täterin zu identifizieren und anzuzeigen. Nach Verlesung der Anklageschrift durch Oberamtsanwalt Jörg Amstadt gab die Angeklagte vergangene Woche am Amtsgericht im Beisein ihrer Rechtsanwältin, Barbara Schamma aus Zweibrücken, die Diebstähle zu. Sie sagte, dass sie zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war und unter Drogen stand. An Details der Diebstähle konnte sie sich nicht mehr erinnern, da sie zuvor Diazepam, ein starkes Beruhigungsmittel, in Verbindung mit Alkohol konsumiert hatte. Angeblich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits 25 Jahre von dem Drogen-Mix abhängig und nie in Therapie.

25 Jahre abhängig von Drogen-Mix

Dass sie als Täterin ermittelt werden konnte, führte offenbar zu einem Umdenken bei der Angeklagten. Freiwillig begab sie sich vor knapp zwei Jahren in eine stationäre Therapie in einer Heilanstalt in Ramberg/Pfalz. Seit dieser Zeit lebt sie abstinent und nimmt einmal pro Woche einen Termin bei einer Suchtberatung wahr, ist Mitglied einer Selbsthilfegruppe. Eine Drogensachverständige der Universität Saarbrücken bestätigte die Angaben der Angeklagten. Zuvor hatte sie die Angeklagte eingehend untersucht.

Diesen Umstand würdigte der Staatsanwalt bei seinem Antrag, vergaß aber nicht zu erwähnen, dass die Angeklagte laut Bundeszentralregisterauszug seit dem Jahr 2000 insgesamt elfmal wegen Diebstahls in Erscheinung getreten ist. Seit zwei Jahren hat sie sich aber nichts mehr zuschulden kommen lassen. Die entwendeten Ausweise, Bankkarten und ein Großteil des Geldes konnten nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an die Geschädigten zurückgegeben werden. Von daher beantragte Oberamtsanwalt Amstadt eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten unter der Aufsicht eines Bewährungshelfers mit Auflagen. Die Bewährungszeit sollte mindestens vier Jahre betragen.

Die Frau nahm das Urteil an

In seinem Urteil bestätigte der Vorsitzende Richter Philipp Trümper die Auffassung des Staatsanwaltes. Er kam zu dem Schluss, dass die Angeklagte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt hat. Es handelt sich dabei um eine krankhafte, seelische Störung. „Durch die Bewährungszeit haben Sie es selbst in der Hand, abstinent zu bleiben“, sagte der Richter. Er forderte die Verurteilte auf, keine illegalen Drogen und keinen Alkohol mehr zu konsumieren. Im Beisein ihrer Anwältin verzichtete die Frau auf Rechtsmittel. Somit ist das Urteil auch rechtskräftig.