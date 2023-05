Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht nur der Unterrichtsstoff, der den Kindern nach einem Jahr voller Fern- und Wechselunterricht fehlt. Auch die Kontakte zu Mitschülern haben gelitten. Der Bubenhauser Schulleiter Andreas Rumpf glaubt, dass sich die Schulen auf Kinder einstellen müssen, die noch nicht so weit sind wie gewohnt. Und er hat einen Wunsch.