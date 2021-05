130 000 Kilometer, mit dem Fahrrad zurückgelegt als Gemeinschaftsleistung – das ist das Zweibrücker Ziel für die Kampagne „Stadtradeln“ 2021. Bernd Lohrum, einer der lokalen Koordinatoren, legte am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung vor der dreiwöchigen Wettbewerbsphase, 30. Mai bis 19. Juni, die Latte ein gutes Stück höher als im vergangenen Jahr. Damals legten 526 Zweibrücker ihre Alltagswege auf zwei Rädern und mit Muskelkraft zurück, schafften zusammen 110 000 Kilometer – und machten die Stadt zum besten rheinland-pfälzischen Newcomer, Erstteilnehmer, der europäischen Kampagne pro Klimaschutz. Wie die Beigeordnete Christina Rauch will sich auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza aufs Rad schwingen, Wettbewerbskilometer beisteuern. Er wettete am Mittwoch auf ein Ergebnis von sogar 135 000 Kilometer. Schon 47 Gruppen, Teams, von Schulen über Unternehmen bis Sportvereinen, haben sich angemeldet. Die Voranmeldung deute auf eine sprunghaft steigende Beteiligung hin, berichtet Bernd Lohrum. Auch einzelne können sich noch entschließen und sich anmelden: im Internet über die Seite www.stadtradeln.de/zweibruecken oder über eine Kontaktaufnahme bei Koordinator Bernd Lohrum, Telefon 0170/2696428. Die Koordinatoren geben Hilfestellung. Auch über Vordrucke dokumentierte Wettbewerbskilometer gehen in die Wertung ein.