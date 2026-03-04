Das Frühlingswetter und die große Resonanz sorgen dafür, dass das Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter im Zweibrücker Landgestüt anders abläuft.

Dass der Club Saar-Pfälzischer Springreiter kein Pferdesportverein wie jeder andere ist, beweist er in den nächsten Tagen. Denn der Verein zeigt sich überraschend flexibel und packt zwei günstige Gelegenheiten beim Schopf. Die erste Gelegenheit bietet das Wetter. Weil am Wochenende frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein angesagt sind, verlegte der Club das am Wochenende vorgesehene Springturnier kurzerhand von der Halle ins Freie. Und weil die Resonanz auf das Turnier so groß war, baute der Verein noch einen zusätzlichen Turniertag ein.

Das Turnier startet bereits am Freitag um 12 Uhr, der erste Tag wird zum Stelldichein der Profis, denn es stehen Prüfungen für junge Springpferde bis zur leichten Klasse auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag mischen dann auch die Amateure mit, das Prüfungsangebot stellt Anforderungen von der Anfänger- bis zur schweren Klasse. Besonders groß sind die Starterfelder in den beiden Springen der leichten Klasse.

Fast 100 Reiter haben sich für das Turnier angemeldet, in den 13 Prüfungen werden rund 490 Starts erwartet. Prominenteste Starterin ist die Kraichgauerin Tina Deuerer (Gondelsheim), die 2022 deutsche Meisterin der Amazonen war.

Zeitplan

Freitag: 12 Uhr Gewöhnungs-Springen, 13.30 Uhr A*-Springpferdeprüfung, 15.30 Uhr A**-Springpferdeprüfung, 17.30 Uhr L-Springpferdeprüfung.

Samstag: 8.30 Uhr A*-Springen, 10.30 Uhr L-Clear-Round-Springen, 13.30 Uhr M*-Springen, 16.30 Uhr M**-Springen.

Sonntag: 8.30 Uhr A*-Amateurspringen, 9.30 Uhr A**-Springen, 11 Uhr L-Springen, 14 Uhr M-Springen, 16 Uhr S*-Springen.