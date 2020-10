Mit einer Monatsmitteltemperatur von 16,2 Grad war der September deutlich zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 44,7 Litern Regen pro Quadratmeter fiel deutlich zu wenig Regen. Die Sonne schien knapp 204 Stunden, etwas länger als im Vergleich zu den Vorjahresmonaten.

Die Hochs Ismail und Jurij brachten uns bis zum 6. einen ruhigen Wechsel zwischen Wolken, Sonne und wenigen Regentropfen. Die Höchsttemperaturen pendelten um die 20-Grad-Marke, lediglich am 4. wurde es mit 28,5 Grad deutlich wärmer. Vom 7. bis zum 9. dominierte die Sonne – es war spätsommerlich warm, ehe zu Beginn des zweiten Monatsdrittels das Wetter kurz umschwang.

Am 10. war es mit 19,7 Grad vorübergehend deutlich kühler, und bei viel Wolkengrau nieselte es. Vom 11. bis zum 15. stellte sich erneut sonniges und heißes Wetter ein. Beginnend am 11. mit einer Höchsttemperatur von 25,8 Grad wurde es bis zur Monatsmitte täglich heißer. Spitzenwert: 31,5 Grad am 15. September. Seit den Aufzeichnungen der privaten Wettermessstelle im Jahr 1998 war es in einem September nie heißer. Hoch Leika, mit Zentrum über der Ukraine, sorgte für den Zustrom dieser ungewöhnlich heißen subtropischen Luft.

September-Temperaturrekord

Mit Tief Timona wurde die Luft am 16. schwüler. Zwar zeigte sich die Sonne bei heißen 31,3 Grad noch für 7,4 Stunden, es bildeten sich jedoch immer dickere Quellwolken. Am Abend zog ein Gewitter mit leichtem Regenschauer durch. Dank Hoch Manfred gab es vom 17. bis zum 22. nochmals durchgängig sonniges Wetter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 21,8 und 26,3 Grad war es letztmalig spätsommerlich warm.

Ab dem 23. sorgte Tief Valentina, das sein Zentrum über der Nordsee hatte, die Wetterlage komplett um. Mit nordwestlichen Winden zog kühlere und feuchtere Luft über die Region. Bis zum Monatsende gab es täglich Niederschläge, die am 26. September mit 17,7 Litern pro Quadratmeter besonders ergiebig waren. An diesem Tag war es mit einer Höchsttemperatur von 9,8 Grad sehr frisch. Die Sonne sah man an den letzten acht Monatstagen kaum noch, und am 28. wurde mit 5,7 Grad die Monatstiefsttemperatur gemessen.

September des Vorjahres kühler

Mit einer Monatsmitteltemperatur von 14,6 Grad war der September 2019 kühler temperiert. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 59,5 Litern war es normal nass. Die Sonne schien für 185,3 Stunden. Der September 2019 war über weite Strecken freundlich, bevor im letzten Monatsdrittel der Herbst einzog.