Im November kletterte das Thermometer auf durchschnittlich 6,4 Grad – damit war der elfte Monat des Jahres etwas zu warm. Die Sonne schien 106 Stunden – länger als üblich. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 26,6 Litern Regen pro Quadratmeter war es zudem zu trocken.

Tief Marola brachte uns am Ersten des Monats etwas Regen bei 16,7 Grad. Am Tag darauf wurde es mit 21,5 Grad und bei vier Stunden Sonnenschein noch mal wärmer. Am 3. war es mit nur noch 12,2 Grad wieder deutlich herbstlicher. Die restliche erste Monatsdekade wurde von Hoch Ramesh bestimmt: Es blieb nahezu trocken, täglich überwog der Sonnenschein bei bis zu 9,2 Stunden am 5. In wolkenlosen Nächten gab es Nachtfrost von bis zu -1,7 Grad am 6. des Monats. Die Tagestemperaturen betrugen in der Spitze bis 16,8 Grad am 9.

Vom 11. bis 13. gab es immer wieder Nebel und Hochnebel sowie leichten Regen oder Nieseln. Die Sonne zeigte sich nur wenig, bei herbstlichen 9,7 bis 14 Grad. Ein Zwischenhoch sorgte am 14. und 15. für freundliches Wetter. Am Abend des 15. zog ergiebiger Regen auf, der in der darauffolgenden Nacht 13 Liter Niederschlag brachte. Nach morgendlichem Nebel verlief der 18. mit 8,6 Stunden Sonnenschein sehr sonnig. Die beiden letzten Tage der mittleren Monatsdekade verliefen bei kühleren 6,7 bis 9,9 Grad leicht wechselhaft.

Tiefsttemperatur: -6,1 Grad

Hoch Udo brachte an den Morgen des 21. und 22. Frost bei bis zu -2,4 Grad. Tagsüber gab es am 21. viel Sonnenschein bei 6 Grad, am 22. blieb es bei 5,5 Grad bedeckt. Nebel und Hochnebel hielten sich auch an den Folgetagen. Hoch Valentin, später Hoch Willy, bestimmten unser Wetter vom 25. bis zum 29. Mal setzte sich die Sonne durch, mal überwog ganztätig Hochnebel oder Nebel. Verbreitet gab es Nachtfrost und auch tagsüber blieb es kühl. Die Nacht zum Monatsletzten wurde bei klarem Himmel und -6,1 Grad am Erdboden sehr kalt. Trotz vier Stunden Sonnenschein tagsüber blieb es mit maximal 0,6 Grad kühl. Am Abend zog bei -2 Grad gefrierender Regen und Eiskörner auf. In der Nacht zum 1. Dezember bildete sich in der Folge eine zwei Zentimeter hohe Schneedecke.

November 2019 deutlich kühler

Der November 2019 hatte eine Monatsmitteltemperatur von 5,3 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur betrug 14,4 Grad Celsius, das Minimum -3,5 Grad. Die Sonne schien mit 37,7 Stunden zu wenig. Mit 88,1 Liter Niederschlag war der Monat etwas zu nass.