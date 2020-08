Mit einer Monatsmitteltemperatur von 19 Grad war es im Juli etwas zu warm. Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 32,7 Litern Regen pro Quadratmeter war es deutlich zu trocken. Die Sonne schien für 284,8 Stunden – das war etwas zu viel.

Der Juli begann freundlich bei 27,2 Grad am Nachmittag. In der Nacht zum 2. gab es vereinzelt Schauer, tagsüber war es erneut heiter bei 24,5 Grad. An den restlichen Tagen dieser ersten Monatsdekade fiel kein messbarer Niederschlag mehr. Mal überwogen die Wolken, mal der Sonnenschein, vor allem am 7. und 9. des Monats. Am 9. wurde die 30-Grad-Marke überschritten (30,1 Grad).

Das mittlere Monatsdrittel zeigte sich bis einschließlich dem 13. durch Hoch Yoann bei England sonnig. Die Sonne schien täglich 13 bis 15 Stunden lang und brachte sommerliche Temperaturen von 24 bis 28 Grad. Vom 14. bis zum 16. übernahm Tief Yvonne das Wetterregiment. Später wurde es von dem kräftigen Sturmtief Zanarin bei Island unterstützt. Die Wolken waren in der Überzahl, es gab schauerartigen Regen. Am 16. wurden bei bedecktem Himmel nur 17 Grad gemessen.

35,7 Grad am Monatsletzten

Im Anschluss machte sich Hoch Zebedäus über Osteuropa breit. Es brachte uns bis einschließlich dem 23. des Monats hochsommerliches Wetter, und die Temperaturen stiegen rasch auf hochsommerliche Werte zwischen 24 und 30 Grad an. Ab dem 24. schwächelte der Hochdruckeinfluss, Tief Christiane nutzte die Gunst der Stunde und brachte wechselhaftes Wetter mit schauerartigem Regen, der vor allem durch einen starken Schauer am Vormittag des 26. ergiebig war. Binnen kürzester Zeit fielen 15,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Bei 24 bis 28 Grad blieb es sommerlich warm. Die letzten Monatstage waren geprägt von Sonnenschein, zum Monatsende hin wurden mit Hoch Claws am 31. heiße 35,7 Grad erreicht.

So war das Wetter vor einem Jahr

Der Juli 2019 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 20,3 Grad Celsius deutlich wärmer temperiert. Mit einem Gesamtmonatsniederschlag von 29,3 Litern war es deutlich zu trocken. Die Sonne schien mit 311,2 Stunden deutlich zu viel. Besonders erwähnenswert die 38,6 Grad Celsius am 25. Juli 2019, ein neuer Allzeithitzerekord.