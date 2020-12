Die Tiefs Julia und Hermine bestimmen über den Jahreswechsel hinaus unser Wetter. An Silvester bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Am Morgen, gegen 6 Uhr, ist bei Temperaturen um 1 Grad leichter Schneefall möglich. Im Laufe des Tages wird es immer wieder schneien oder leicht regnen. Die Temperatur steigt bis zum Mittag auf 2 Grad. In Gebieten über 300 Meter, zum Beispiel in Mörsbach, kann sich unter einen dünnen Schneedecke auch eine Eisschicht bilden. Grund dafür ist, dass es auf der Höhe maximal 1 Grad warm wird. In der Neujahrsnacht wird es bei bedecktem Himmel maximal 2 Grad warm. Hier und da fällt etwas Schneeregen oder Regen. Zum Auftakt des neuen Jahres bleibt es weitgehend trocken. Das Thermometer klettert morgens auf 2, am Nachmittag auf 3 Grad. Es weht ein leichter Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In den ersten Tagen des Jahres 2021 gibt es kaum noch Niederschläge, nachts können die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.