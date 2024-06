Im Hof des Petrihauses in der Herzogstraße haben die Gruppe ZW-vernetzt und die Stadtbücherei am Freitag zum gemeinsamen Nachhaltigkeitstag eingeladen. ZW-vernetzt warb für seine Fahrradrikscha-Touren „Radeln ohne Alter“ und organisierte ein Reparaturcafé für Fahrräder. Die beiden städtischen Klimaschutzmanager Anne-Lorraine Ring und Jonas Kirch klärten über Hitzegefahren in Zeiten des Klimawandels auf. Der Obst- und Gartenbauverein Kirrberg verkaufte „Kirrberger Drobbe“ aus Heilkräutern mit selbst angesetztem Obst-Alkohol. Am Stand der Schülerinnen von der Future-AG des Helmholtz-Gymnasiums gab es Kuchen zu erstehen, und im Obergeschoss des Petrihauses ging eine Tauschbörse für Kleiderspenden über die Bühne. ZW-vernetzt machte auf den vereinseigenen Gieß-Anhänger aufmerksam, den man sich an heißen Sommertagen zum Gießen von Obstbaumwiesen kostenlos ausleihen kann.