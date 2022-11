Nur er konnte ein aus dem Fenster gerecktes nacktes Hinterteil derart süffisant, charmant und ironisch in Worte kleiden: Thomas Brunner, dessen „Querschüsse“ in der RHEINPFALZ Kult waren.

2021 ist Thomas Brunner verstorben. Ein Buch, das seine satirischen Monatsrückblicke zum Neu- und Wiederentdecken festhält, wurde am Dienstagabend im Herzogsaal von eine Gruppe von Weggefährten vorgestellt.

„Mal sehen, wie das wird. Kann ein Landschaftsgärtner schreiben?“, fragt Thomas Salzmann in die Runde. Genau diese Frage hatte man sich bei der RHEINPFALZ vor 24 Jahren gestellt, als Thomas Brunner zur Zeitung kam. Die Antwort lieferte der Autor in Form eines Textes über das Zweibrücker Stadtfest 1998. Der Beitrag avancierte zur wortwitzigen Explosion.

Karikaturen von Uwe Herrmann

Büchereileiterin Anne Detzler gibt Brunners Texten eine Stimme. In „Halbstarke quälen sich mit ersten Lungenzügen ab“ treffen Humor, seine scharfe Zunge und sein Intellekt aufeinander. Und alles wird in Bier gebadet. So wie der Nachbar vom Federschwinger selbst, der gerade noch rechtzeitig von seinem zehnten Bier „vorm Tod durch Austrocknung gerettet wird“. Des Stadtfests letzte Weisheit: „Gleichmäßig besoffen ist auch stabil.“ Thomas Brunner, dessen Todestag sich in zwei Wochen zum ersten Mal jährt, konnte auch Momenten etwas abgewinnen, die zunächst unscheinbar wirken. Mehr noch: Er verleibte sie sich ein, verdaute sie und spuckte sie in Form grandios witziger Texte wieder aus. Und wenn die wider Erwarten mal nicht bildhaft genug sind, dann helfen immer noch die Karikaturen von Uwe Herrmann, die in den Herzogsaal projiziert werden.

Jo Steinmetz präsentiert auf der Buchvorstellung ein T-Shirt, das die bleibende Verbundenheit mit Thomas Brunner dokumentiert. Foto: Moschel

Kurios-humoristische Ausbrüche, scharfe Beobachtungen und eine ebenso scharfe Feder verliehen Brunners „Querschüssen“ die Munition. Er führt einen durch Wortwirrungen, hält inne, beschreibt eine Situation und macht daraus unglaublich unterhaltsame Geschichten.

„Er hat seinen Humor nie verloren“

Auch seine Freunde und Kollegen kommen an diesem Abend zu Wort. Jo Steinmetz, mit dem er „das Dream-Team der RHEINPFALZ“ bildete, spricht von Brunners „mentaler Stärke. Er hat seinen Humor nie verloren.“ Und Steinmetz seinen Einfallsreichtum nicht, als er den Zuhörern ein T-Shirt präsentiert, auf dem Thomas Brunners Kürzel „bun“ geschickt in das Wort „Verbunden“ eingearbeitet ist. „Denn wir alle fühlen uns mit ihm verbunden“, sagt Steinmetz. Es sind solche kleinen Gesten, die den Abend so besonders machen.

Sigrid Sebald und Thomas Salzmann Foto: Moschel

253 „Querschüsse“ wurden über die Jahre auf Zeitungspapier gebannt. 58 davon hat Herausgeber Thomas Salzmann ausgewählt: Diese Zahl symbolisiert das Alter, das dem „Querschützen“ vergönnt war.

Ein herzförmiges Stück Bauschutt

Es ist keine übliche Gedenkfeier. Es ist ein Abend, an dem sich die rund 90 Zuhörer an dem erfreuen können, was Thomas Brunner geschaffen hat. Auch, wenn manchmal ein trauriger Schatten über der Lesung liegt.

In „Wir sind Baustelle“, nimmt er 2013 die Baustelle in der Zweibrücker Fußgängerzone aufs Korn. Als er daran vorbeikommt, entdeckt er ein herzförmiges Stück Bauschutt – passenderweise am Valentinstag. Das erzeugt Gemeinschaftsgefühl bei den Leuten, die an der Baustelle vorbeikommen. Traurig, wenn die rum ist! „Aber Gott sei Dank werden im Herbst auch die Nebenstraßen der Fußgängerzone aufgerissen, sodass das Gemeinschaftsgefühl auch für den Rest des Jahres gesichert sein dürfte“, rezitiert Michael Dillinger. Gemeinsam mit Jo Steinmetz, Anne Detzler, Thomas Salzmann und Sigrid Sebald trägt er Thomas Brunners Gedanken vor.

„Zenzi Zipfel“ und „Professor Pelle“

Sigrid Sebald mutiert zur Interviewerin in Sachen Wurstgenuss. Als „Zenzi Zipfel“ ergründet sie mit „Professor Pelle“ die Hintergründe der Wurst-Rede des ehemaligen Oberbürgermeisters (OB) Helmut Reichling. Das Ergebnis: „Der Brotbelag spielt eine wichtige Rolle im Seelenleben eines Menschen.“ So wie beim OB: Der hatte eine zünftige „Überdosis Schwartenmagen drin“.

Das Publikum hat Spaß. Foto: Moschel

Als die letzte Geschichte vorgelesen ist, bricht es aus einem kulturbegeisterten Zuhörer heraus: „Zugabe!“, trällert Roland – ohne H, wie er sich immer vorstellt, denn er ist ja nicht roh – laut vernehmlich. Das lassen die fünf sich nicht zweimal sagen, und sie hauen noch mal so richtig einen raus.

Schier legendäre „Kunstbesprechung“

Reinste Poesie vereint Thomas Brunner in seiner schier legendär gewordenen „Kunstbesprechung“ auf Grundlage einer skurrilen Aktivisten-Aktion. Aus Protest reckte Heinrich Trautmann seinen Po aus einem Fenster. Brunner: „Jetzt glänzt er mit einem herausragenden Spätwerk, das sich dem Strom der zeitgenössischen Kunst keck entgegenstellt und sich archaischer Strukturen erinnert. Das eingesetzte Material ist Trautmann vertraut, scheint gar mit ihm verwachsen.“

Jo Steinmetz in Aktion. Foto: Moschel

Anne Detzler hält Brunners Anmeldekarte von der Stadtbücherei hoch. Schon als Schüler war er dort hingegangen. „Irgendwann wurde aus dem Leser ein Schreiber.“ Und der pflügte durch die Worte, wirbelte sie durcheinander und setzte sie wieder neu zusammen. Thomas Brunner steckte voller Geschichten und öffnete den Leuten den Blick auf seine Welt.

Info

„Brunners Querschüsse“, herausgegeben von Thomas Salzmann, 112 Seiten, Echo Verlag, Zweibrücken, 16,80 Euro.