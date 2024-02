Zwei Livebands auf vier Veranstaltungsflächen. Faschingsvereine, Stadt und Pächter Festlicht ließen es am Samstag beim Faschingsball in der Zweibrücker Festhalle krachen. Was zieht man da an. Warum? Und was hat das gekostet? Wir haben uns umgehört.

Die Stadtverwaltung, der Festhallenpächter Festlicht, die Clubgemeinschaft Hasensteig, die Freizeitgemeinschaft Wolfsloch, der Karnevalsverein Zweibrücken und die Zweibrücker Fasenachtsfreunde ließen sich einiges einfallen, um die unterschiedlichen Geschmäcker zu bedienen, die bei einer großen Faschingsparty zusammenkommen. So gab es im Eingangsbereich den DJ Higheffect für Clubmusikfreunde. Im Heinrich Gauf Saal gastierten mit CJB als Vorgruppe und X-Pression als Topact zwei Bands, die ein Repertoire von Faschingsliedern über Schlager bis hin zu Soul, Funk, Pop und Rock beherrschen. Auf dem Oberrang, vor der Dachterrasse mit Almhütte und Schnapsbar, trat Celebrate Music 4U auf. Mehr als 850 Besucher zwischen 20 und 60 Jahren kamen, um gemeinsam zu feiern. Dabei gab es eine hochinteressante Auswahl an Kostümen zu sehen.

Patricia Dawo Foto: Thomas Fuessler

Eines der ältesten Kostüme trug Patricia Dawo. Es hat eine besondere Bedeutung für die Zweibrückerin: „Das Kostüm habe ich vor 18 Jahren getragen, als ich mit meiner Tochter nahezu hochschwanger war. Sie kam zwei Monate später zur Welt.“ Es handelte sich um ein Vereinskostüm der heute 47-jährigen CGH-lerin, das sie damals für einen Auftritt bei der Katholischen Frauengemeinschaft KFD Contwig trug und das selbstgenäht war. „Aber nicht von mir, ich kann das nicht.“ Seitdem hat sie es fünf- bis sechsmal bei anderen Gelegenheiten angezogen. „Heute trage ich es, weil meine Tochter jetzt volljährig ist und selbst voll im Faschingstrubel ist. Ich fand das passend.“

Dominique Josie Gieseler Foto: Thomas Fuessler

Dominique Gieseler, die mit ihrem Zweitnamen Josie gerufen wird, nennt ihre Verkleidung „Saturday Night, ich mache mich fertig für den Abend“. Die Haare um Lockenwickler sehen allerdings aus, als sei die Zweibrückerin sorgfältig frisiert. „Das hat aber nur zehn Minuten gedauert.“ Der Bademantel, den die 52-Jährige trägt, „ist schon 20 Jahre alt. Da ist Haarfarbe von meiner Tochter drauf, das war mir jetzt grad egal.“

Jan Weber Foto: Thomas Fuessler

Jan Weber kam als Spiderman in die Festhalle. „Das liegt in meiner Kindheit begründet. Ich fand Spiderman schon immer cool. Irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das Geld dazu, jetzt lass’ ich mir einen maßgeschneiderten Spiderman-Anzug anfertigen.“ Was kostet so eine Maßanfertigung? „Meiner hat mit allem Drum und Dran 500 Euro gekostet. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das machen lasse. Das war einfach mal eine Gönnung für mich. Das Kostüm werde ich jetzt ein paar Jahre anziehen“, verrät der 31-jährige aus St. Ingbert lachend. Zum Kostüm gehört übrigens noch eine Maske. „Die habe ich jetzt aber nicht dabei, man will ja hier mit den Leuten reden und was trinken.“

Beatrice Straßner Foto: Thomas Fuessler

Beate Straßner kam als Frau Robin Hood zum Faschingsball. War nicht Maid Marian Frau Robin Hood? „Der Mann existiert nicht. Deswegen bin ich Frau Robin Hood.“ Zweimal hat die Zweibrückerin das Kostüm schon bei Veranstaltungen getragen. Aber ohne Pfeil, Bogen und Schwert. „Ich schleppe nichts mit mir rum. Ich mag das nicht. Außerdem muss man am Eingang sowieso Waffen abgeben.“ Das Kostüm hat sich die 53-Jährige für 30 bis 40 Euro gekauft.

Katja Pielen Foto: Thomas Fuessler

Ein besonders kreatives Kostüm hat Katja Pielen in die Festhalle mitgebracht. „Ich bin Rotkäppchen. Und ich habe den Wolf heute davon überzeugt, dass er mich hierherträgt.“ In der Tat sieht das Kostüm so aus, als würde der Wolf das Rotkäppchen Katja tragen. Die 33-Jährige aus Saarlouis hat es entdeckt, weil ihr Rotkäppchen an sich für den Fasching zu langweilig war, und sie deshalb das Internet wegen eines lustigen Rotkäppchenkostüms befragte. „Das kam dabei raus. Es hat etwa 70 Euro gekostet. Ich bin mit meinem Partner hier, der wird von einem Mann aus Bayern getragen. Wir wollten etwas anziehen, das zusammenpasst.“

Alexander Harder Foto: Thomas Fuessler

Alexander Harder entschied sich für ein Kostüm, das samt Maskerade wie aus einem Fantasyfilm entsprungen wirkte. „Ich bin der Hutmacher aus Alice im Wunderland. Weil das einfach ein geiles Kostüm ist.“ Der 36-jährige Zweibrücker hat es als komplettes Kostüm im Internet entdeckt, „bis auf die Schuhe. Es hat 149 Euro gekostet. Die Maske hat meine Frau geschminkt.“ Harder hatte übrigens zu Fasching schon immer einen Bezug zu Figuren aus Geschichten. „Früher ging ich als Tigger von Winnie Puh.“

Faschingsvereine, Stadt und Pächter Festlicht ließen es am Samstag beim Faschingsball in der Festhalle krachen. Foto: Thomas Fuessler