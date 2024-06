Was packt Ihre Partei an, was die anderen nicht anpacken? Das haben wir die Sprecher der Stadtratsfraktionen gefragt und sie um Antworten gebeten.

SPD

Wir gestalten die Entwicklung unserer Stadt für alle, nicht nur für einige. Wir wollen, dass Zusammenhalt und Integration gelingen. Wir unterstützen das Ehrenamt, ohne welches vieles in Zweibrücken gar nicht möglich wäre.

CDU

Wir stehen konsequent für die Sicherheit der Bevölkerung ein. In den vergangenen fünf Jahren haben wir dazu Anträge in den Stadtrat eingebracht, wie den Ausbau von Videoüberwachung an Schwerpunktplätzen wie dem ZOB. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist unser Leitmotiv. Nur wo Menschen sich sicher fühlen, fühlen sie sich wohl. Dafür steht die CDU.

Grüne

Wir Grüne packen das Thema Mobilität insgesamt an, zielen mithin auf eine bessere (oder überhaupt erst entstehende) Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger ab, statt allein auf den Autoverkehr zu setzen und in der Innenstadt mehr wertvollen Raum mit Parkplätzen zu belegen.

AfD

Verstärkte Kontrolle des Verwaltungshaushalts, Reduzieren von neuen Projekten auf ein Minimum inklusive Förderung mit über 80 Prozent. Neuorganisation des ÖPNV (ein Anbieter für Schulfahrten und einer für Bürgertransporte).

FDP

Es geht nicht darum, auf Andere zu zeigen, was diese nicht beziehungsweise was wir anders machen. Uns eint alle, dass wir, egal in welcher demokratischen Partei wir sind, das Beste für Zweibrücken suchen. Darum muss es gehen, nicht um das Beharren auf bundespolitischen Themen, bei denen wir uns von anderen unterscheiden, zum Beispiel bei der Wirtschaft.

FWG

Durch unsere Bürgernähe und das Fehlen eines Parteibuchs sind wir in der Lage, alle Probleme objektiv zu beurteilen und müssen nicht auf parteispezifische Vorgaben achten.

Bauprojektvorhaben muss man kritisch hinterfragen nach Machbarkeit und Kosten. Wir treten dafür ein, dass an Samstagen in der Innenstadt kostenlos geparkt werden darf!

Info

Diese und weitere Fragen haben wir an Stéphane Moulin (SPD), Pascal Dahler (CDU), Norbert Pohlmann (Grüne), Kurt Dettweiler (FWG), Harald Benoit (AfD), Anne Oberle (FDP) und Aaron Schmidt (Partei) geschickt mit der Bitte, sie alleine oder nach Rücksprache mit Parteikollegen zu beantworten. Fünf der sieben führen bei der anstehenden Wahl ihre Liste an. Anne Oberle kandidiert bei der FDP auf Platz 2 hinter Erika Watson. Norbert Pohlmann steht bei den Grünen auf Platz 2 hinter Julia Igel. Wir veröffentlichen die Antworten in der Reihenfolge, wie die Listen auf dem Wahlzettel zu finden sind.

Wir hatten unsere Anfrage am Montagmittag, 27. Mai, verschickt mit der Bitte um Antwort bis Donnerstag, 30. Mai. Die Antworten sollten höchstens zehn Zeitungszeilen lang sein. Sechs der sieben Parteien haben trotz der Kürze der Zeit geantwortet, von der Partei Die Partei kam keine Antwort.

Anne Oberle und Aaron Schmidt sind keine Fraktionssprecher, da ihre Parteien nur je einen Sitz im Stadtrat haben und sie somit keine Fraktionen bilden. Die FWG ist ein Verein, keine Partei. Wegen der besseren Lesbarkeit schreiben wir dennoch öfter nur von Fraktionssprechern und Parteien, ohne dies jedes Mal genauer auszuführen.