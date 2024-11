Ohne sie könnten wir gar keine Zeitung machen: unsere Mitarbeiter, Schreiber und Fotografen, die uns jeden Tag bei unserer Arbeit unterstützen. Ihnen haben wir bei unserer Mitarbeiterversammlung vergangene Woche im Gasthaus Drumm in der Gutenbergstraße danke gesagt. Denn unsere Mitarbeiter sind diejenigen, die am Wochenende auf die Sportplätze und in die Turnhallen gehen. Die abends in den Dorfgemeinschaftshäusern die Ratssitzungen verfolgen. Die sich Konzerte, Ausstellungen und Lesungen anschauen und -hören. Die mit den Leuten sprechen und deren Anliegen, Nöte, Freuden und Besonderheiten unseren Lesern näher bringen. Die uns mitteilen, was ihnen aufgefallen ist. Und die auch immer wieder von Ihnen, unseren Lesern, hören, was Ihnen nicht gefallen hat – und die zuhören, obwohl sie selbst oft gar nichts dazu können.

Zu unseren treuesten Mitarbeitern zählen Willi Hack, der für 35 Jahre Mitarbeit geehrt wurde, sowie die Fotografen Jo Steinmetz (35 Jahre) und Mario Moschel (30 Jahre). Seit 25 Jahren schreibt Patrick Lang für uns Wettervorhersagen und Wetterrückblicke. Geehrt wurden zudem Barbara Sittinger für ihr außerordentliches Engagement und Katharina Weckbecker als Nachwuchstalent. Zu Gast war auch die komplette Chefredaktion der RHEINPFALZ: Chefredakteur Yannick Dillinger, der aus Zweibrücken stammt, und die stellvertretenden Chefredakteure Wolfgang Kreilinger, Uwe Renners und Birgit Schwarz. Yannick Dillinger betonte, wie wichtig ihm der Lokaljournalismus und die Arbeit der Lokalredaktionen – und damit auch das Engagement unserer Mitarbeiter – sind. Obwohl die Anzahl der Abonnenten der gedruckten Zeitung zurückgeht, erreiche die RHEINPFALZ dank ihrer digitalen Angebote so viele Menschen wie nie zuvor. Dazu gehören unsere Internetseite rheinpfalz.de, unsere App, Newsletter, Live-Ticker und Podcasts.

Unser Foto zeigt (vordere beide Reihen von links): Willi Hack, Patrick Göbel, Artur Dressler, Redaktionsleiter Thomas Büffel, Marco Wille, Chefredakteur Yannick Dillinger, Matthias Laborenz, Benjamin Haag, (Mitte von links) Jo Steinmetz, Katharina Weckbecker, Barbara Sittinger, Redaktionsassistentin Silke Katzer, Maria Rimbrecht (verdeckt), stellvertretende Redaktionsleiterin Sigrid Sebald, Thomas Salzmann, Redakteurin Cynthia Schröer, Redakteur Gerhard Müller, stellvertretender Chefredakteur Wolfgang Kreilinger, Andreas Blatt, stellvertretende Chefredakteurin Birgit Schwarz, sowie (hinten von links) Patrick Lang, Redakteur Matthias Müller, Helmut Sittinger, Roland Schreiber, Karikaturist Uwe Hermann, Thomas Füßler, Axel Mönch und stellvertretender Chefredakteur Uwe Renners.