Im Juni soll die Parfüm- und Kosmetikmarke Douglas im Zweibrücker Fashion Outlet einziehen. Center-Direktor Uli Nölkensmeier erklärte am Freitag, dass Douglas den 173 Quadratmeter großen Outlet-Store beziehen werde, der zuletzt von Boss Woman genutzt wurde. Ein weiterer Neuzugang werde ein Restaurant der Kette Dean & David sein. Dessen künftiges Ladenlokal im Outlet wurde bereits mit den Schriftzügen des Unternehmens ausgestaltet.