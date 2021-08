Über anderthalb Jahre hatten sie überhaupt keinen Auftritt vor Publikum. Dafür meldete sich das Ska Einsatz Kommando durch das Solo von Schlagzeuger Marc-Oliver Mayer als Intro gleich sehr lautstark zurück. Etwa 60 Zuhörer kamen am Freitag zum CD-Release-Konzert in die Eventhalle am Flugplatz.

Mit „King of Ska“ präsentierte die Zweibrücker Band ihre fünfte Auskopplung. Über zwei Jahre hat sie daran gearbeitet. Sie reiht sich genau in das ein, was man von SEK kennt und sich auch ganz klar wünscht. Das ist der unverkennbare Two-Tone-Sound des Ska, das die Zweibrücker Formation mit Einflüssen aus Punk, Blues, Swing und Reggae vermischen. Mit „Idioten“ ist auch ein deutschsprachiger Titel dabei. Hauptthema darin ist der Umgang mit voreilig unqualifizierten und unangemessenen Meinungen, vorzugsweise im Internet. Natürlich streut das SEK immer wieder eines der altbekannten Lieder ein. Passend zum Sommerwetter ist „Pina Colada“ genau das, was die Konzertbesucher mitreist und zum Tanzen bewegt. Als Vorband fungierte Agent Orange: Die Saarländer brachten eine Setlist aus Punk- und Rock-Covern auf die Bühne der Eventhalle.