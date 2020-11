Lilly, das Saarbrücker Schlossgespenst, nimmt seine Fans mit auf einen Rundgang durch ihr Zuhause – per Video. In acht Minuten zeigt Lilly Kindern ab drei Jahren, was sie nachts so anstellt, wenn sie ungestört ist. Dafür geht es vom Festsaal bis runter in den Schlosskeller. Was essen eigentlich Gespenster? Warum sollten sie lieber nicht zu oft duschen? Diese Fragen beantwortet Lilly auf: regionalverband.de/schlossgespenst.