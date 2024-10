Obwohl das DRK in Zweibrücken streng haushalten muss, will der Sozialverband niemanden im Regen stehen lassen. „In Zweibrücken haben die Themen Sozialarbeit und Pflege heutzutage einen weitaus höheren Stellenwert als vor 20, 30 Jahren“, hat Geschäftsführer Hans Prager beobachtet. Jetzt sind sogar neue Dienste an der Allgemeinheit geplant.

Warum das Rote Kreuz Tretboote vermietet, aber kein Essen mehr ausliefert, lesen Sie hier.