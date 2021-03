Die Dörners haben ihr Wohnzimmer etwas umgestaltet, damit sie den Mitgliedern des TuS Rimschweiler auch in Corona-Zeiten ein Tanztraining anbieten können – wenn auch nur online.

„Wir sind ein Breitensportverein, der eine gewisse Nähe zu seinen Mitgliedern vorhält. Da wollten wir sie trotz des Lockdowns und geschlossener Turnhalle bei Laune halten.“ So erläutert Manfred Dörner, wie es zum virtuellen Tanztraining beim TuS Rimschweiler gekommen ist. Die Corona-Pandemie macht es für viele Sportler beziehungsweise Sportarten immer noch schwer, die geliebte Freizeitbeschäftigung wie gewohnt auszuüben. So ergeht es auch dem TuS, dessen Heimsporthalle in städtischer Hand und somit aktuell gesperrt.

„In dieser eher passiven Sportzeit läuft man nun besonders Gefahr, dass sich die Mitglieder etwas anderes suchen, was sie eben trotz der aktuellen Bestimmungen tun dürfen“, zeigt Dörner einen möglichen negativen Trend für das Vereinsleben auf. „Möglicherweise hat das Mitglied bei Wiederaufnahme des Trainings dann keine Zeit mehr, an diesem Tag zu trainieren, weil derjenige nun vielleicht ein Musikinstrument erlernt oder einen Sprachkurs angefangen hat. Oder im schlimmsten Fall hat das Mitglied das Interesse ganz verloren und möchte deswegen sogar aus dem Verein austreten.“

Gemeinschaftspflege wird groß geschrieben

Diese Szenarien wollten Manfred und seine Frau Silvia sich aber gar nicht weiter ausmalen und in ihrer Sparte Tanzen dagegensteuern. „Wir tanzen nicht auf Turnierebene, und die meisten unserer Paare sind ab 45 Jahre aufwärts“, erzählt der 67-jährige ehemalige Lehrer. Allerdings werden die Gemeinschaftspflege und der soziale Ansatzpunkt in der Gruppe beim TuS sehr groß geschrieben. Oft sitze man nach den Einheiten in der Halle noch in gemütlicher Runde zusammen – in Nicht-Corona-Zeiten. Aber auch aktuell, unter Online-Trainingsbedingungen, sei das nicht anders.

Bis es mit dem ersten virtuellen Tanztraining des TuS Rimschweiler klappte, musste bei den Dörners allerdings erst noch etwas Technik – wie Scheinwerfer, Tücher oder Kabel – angeschafft werden. Dann wurde das heimische Wohnzimmer umgestaltet, damit möglichst viel Platz zum Bewegen da ist. Eine Kamera wurde installiert und der Fernseher, von dem aus jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag gesendet wird, bekam einen neuen Stammplatz. „Unser Wohnzimmer ist 55 Quadratmeter groß, das Tanzen unsere gemeinsame Leidenschaft. Darum ist es nicht so schlimm, wenn wir einen Teil davon für das Training hergeben müssen“, erklärt Silvia Dörner lachend, dass das provisorische Tanzstudio für die Videoübertragung bis auf Weiteres erstmal so aufgebaut bleibt. Sie ist Diplom-Sportlehrerin und hält über die Technik auch ihre Sportstunden am Hofenfels-Gymnasium ab. Und die Step-Aerobic-Gruppe des TTC Mittelbach wird derzeit ebenfalls aus diesem Raum von ihr trainiert.

Discofox-Runde zum Aufwärmen

Freitag vor acht Tagen schalteten sich sieben Tanzpaare zu den Dörners auf die Videokonferenz-Plattform Zoom. Alle trainieren wie ihre „Vortänzer“ im eigenen Wohnzimmer, vor oder neben dem Sofa. So mancher Teppich muss für die 90 Minuten zurückgerollt werden. Zum Aufwärmen gibt es eine Discofox-Runde. Silvia Dörner zählt lautstark den Takt ein, während Holly Johnsons „Americanos“ aus dem Hintergrund schallt. Die Paare beginnen sich auf Kommando rhythmisch zu bewegen. Wegen der unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeit sind einige etwas zeitversetzt, was es nicht synchron wirken lässt. Das ist trotzdem gut so. Denn dieser Nebeneffekt ermöglicht es den beiden Übungsleitern, stressfreier auf die sieben einzelnen Bildkacheln ihres Fernsehers zu schauen und so jeden genau zu korrigieren. Nachdem die Betriebstemperatur erreicht ist, blicken alle Schüler gespannt auf ihren Bildschirm, für die nächsten Anweisungen aus Hengstbach.

Fachsimpeln über „Let’s Dance“

Als nächster Tanz ist der Cha-Cha-Cha dran. Silvia und Manfred Dörner machen die Schritt- und Figurenfolgen mehrmals in Abschnitten vor. Dann alles in einem flüssigen Rutsch mit Musik. Nach zwei Durchgängen, wenn keine Rückfragen kommen, starten alle gemeinsam in die Kombination. „Grundschritt, die Dame dreht, Wiege, Doppelhand, erster Kick, die Dame dreht und Wiege“, moderiert und dirigiert Silvia Dörner ihre Schüler. Und wenn der Platz mal nicht ausreicht, wird eben aus dem Türrahmen hinausgetanzt.

Wegen der Internetverbindung kommt es immer wieder auch zu Übertragungsproblemen. Der Ansporn ist dann aber groß, dass alles probiert wird, bis man wieder live zugeschaltet ist. Der guten Grundstimmung tut es sowieso keinen Abbruch. Mit einem Blues endet die Einheit. Dann wird noch ein bisschen gefachsimpelt über die gleiche folgende TV-Tanzshow „Let’s Dance“ im Abendprogramm, bevor man sich bis zum nächsten Termin verabschiedet.

Infos

Termine: mittwochs, freitags und sonntags, jeweils um 18 Uhr