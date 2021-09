Am Mittwoch startet der Vorverkauf für die neue Zweibrücker Theater- und Konzertspielzeit. Passend dazu ist das wie immer handliche Programmheft erschienen (92 Seiten). Es umfasst die aktuellen Konzerte des Euroclassic-Festivals sowie 30 Veranstaltungen von November 2021 bis Mai 2022. Die meisten der im Vorjahr wegen Corona ausgefallenen Veranstaltungen werden nun nachgeholt. Erwartet werden Frank Nimsgern, die Berlin Comedian Harmonists, das Kabarett Distel und Matthias Richling. Erstmals gibt es eine Zirkus auf dem Eis in er Festhalle (mit Kunsteis allerdings). Karten gibt den aktuell gültigen Corona-Regeln. Das Programmheft gibt es beim Kulturamt, Maxstraße 1. Entgegen der Ankündigung des Kulturamts kann man das Programmheft (noch) nicht auf der Webseite der Stadt herunterladen, am Donnerstag soll es aber möglich sein. Karten gibt es zurzeit auch nur beim Kulturamt und (noch) nicht bei ticket-regional.de, wie es auf der Titelseite des Programmhefts steht. Öffnungszeiten des Kulturamts: Dienstag, Mittwoch, Freitag 8-12 Uhr, Montag 8-16 Uhr, Donnerstag 8-18 Uhr.