Alles wird immer teurer, das Geld ist knapp, und jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen! Muss nicht sein, sagen wir. Schenken ja, kaufen nein. Hinter unseren Adventskalender-Türchen gibt es dieses Jahr jeweils eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, das wenig oder gar nichts kostet. Außer etwas Zeit, Lust und Hingabe, die müssen schon sein. Und: Keine Angst, es wird kein Kerzenständer aus alten Wäscheklammern gebastelt.

„Dein Sauerkraut ist das allerbeste!“, „Boar, das Kuchenrezept musst du mir unbedingt geben!“, „Machst du für meine Party wieder deine leckere Schlammbowle?“ Wenn Sie so was öfter hören, verschenken Sie doch mal zu Weihnachten eine Sammlung Ihrer besten Rezepte, oder sagen wir besser Ihrer Lieblingsrezepte, denn Sie müssen sie ja nicht selbst erfunden haben, sie müssen ja nur schmecken und mit Ihnen in Verbindung gebracht werden. Ob die Rezepte ausgedruckt und aufgeklebt werden oder in Kalligraphie-Schrift liebevoll Wort für Wort abgepinselt, bleibt Ihnen überlassen. Eine individuelle Handschrift wird die Lieblingsrezepte-Sammlung so oder so haben. Das Ganze eventuell noch schön bebildern – et voilà, bon appetit.