Fürs neue Feuerwehrgerätehaus am Dietrichinger Spielplatz ist die nächste Hürde genommen. Der Gemeinderat hat sich am Mittwoch einstimmig für das Grundstück ausgesprochen und den Bebauungsplan aufgestellt.

Geplant ist laut Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang ein vollständiges Feuerwehrgerätehaus inklusive Garage. Laut Wilfried Lauer von der Verbandsgemeinde-Verwaltung übernimmt die Verbandsgemeinde sämtliche Bau- und Planungskosten. Dietrichingen muss also nur das Grundstück zur Verfügung stellen.

Ein Aspekt an dem Gerätehaus ist für das Dorf besonders wichtig: eine neue Garage. Der Grund: Das neue Dietrichinger Feuerwehrauto ist größer als das bisherige und passt nicht in die Garage am Dorfgemeinschaftshaus.