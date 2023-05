Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fotos hängen an der Wand, die Texte auch. Aber manchmal ist das Foto etwas unscharf, weil es stark vergrößert wurde und die Schrift zu klein. Auch hat die Ausstellung begrenzte Öffnungszeiten. Darum ist es gut, dass es zur Schau „14. März 1945: Heute gilt es uns“ über die Bombardierung Zweibrückens nun einen Katalog gibt. Aber er hat auch Nachteile.

Gibt es wirklich so viele Fotos aus der Nazizeit in Zweibrücken in der Ausstellung? Und so viele von der zerstörten Innenstadt? Das fragt man sich unwillkürlich,