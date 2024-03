In der Zweibrücker Hallplatz-Galerie sind Arbeiter damit beschäftigt, den Einzug einer Filiale der Discounter-Kette Tedi vorzubereiten.

Links neben dem Jeansladen im hinteren Teil der Galerie wird derzeit dort gewerkelt, wo früher der Geschenkeladen „El Presenta“ ansässig war. Dies spielt sich zwar im Erdgeschoss ab, aber trotzdem will Tedi demnächst sein etwa 800 Quadratmeter großes Geschäft im ersten Stock beziehen, also eine Etage darüber. Dort möchte sich der Discounter mit Schreib-, Bastel- und Dekowaren sowie Haushaltsbedarf ansiedeln.

Vermieter der Ladenlokale in der Hallplatz-Galerie ist die Berliner Immobilienvermarktungsgesellschaft Mimco Asset Management GmbH. Deren Sprecher Max Scharl erklärte auf Anfrage, dass der Mietvertrag mit Tedi bereits laufe und die künftigen Verkaufsräume schon übergeben worden seien. Dass die vorbereitenden Arbeiten in diesen Tagen im Erdgeschoss stattfinden, hat nach RHEINPFALZ-Recherchen statische Gründe: Damit in der ersten Etage die nötigen Platzverhältnisse für 800 Quadratmeter Verkaufsfläche geschaffen werden können, muss dort eine Zwischenwand herausgenommen werden. Dieser Arbeitsschritt soll durch Stützen im Erdgeschoss abgesichert werden.

Für nähere Auskünfte – auch zum beabsichtigten Eröffnungsdatum – war Tedi am Mittwoch für die RHEINPFALZ nicht zu erreichen.

Suche nach neuem Restaurantbetreiber

Auf die überraschende Schließung des asiatischen Sushi-Restaurants Tanoshi links neben dem Haupteingang der Hallplatz-Galerie angesprochen, wiederholte Mimco-Sprecher Max Scharl seine Aussage vom Februar, laut derer der Gastwirt eigentlich vertraglich zum Weiterbetrieb des Restaurants verpflichtet gewesen wäre. Inzwischen habe die Vermietergesellschaft aber mit der Suche nach einem neuen Gastronomiebetreiber begonnen.

Die Mimco Asset Management GmbH möchte voraussichtlich ab Ende Mai sämtliche derzeit noch leeren Ladenlokale im ersten Obergeschoss der Hallplatz-Galerie mit neuen Geschäften voll belegt haben. Dies soll neben Tedi eine etwa 1500 Quadratmeter große Niederlassung der Fitnessstudio-Kette Basic-Fit sein.

Neues auch im Erdgeschoss?

Übrigens sei der leerstehende Laden im rückwärtigen Bereich, in dem sich früher „El Presenta“ befand und in dem derzeit die Stützen installiert werden, mittlerweile von mehreren potenziellen Mietinteressenten besichtigt worden.