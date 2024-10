Geplant war, dass Norman Ohler am 24. Oktober in Zweibrücken aus seinem neuen Buch liest. Der Veranstalter hat die Lesung verschoben, vielleicht wegen der Herbstferien, wie der Autor Andrea Dittgen erzählte. Sie traf den gebürtigen Zweibrücker zu Hause in Berlin, wo er hoch über der Stadt an der Spree sein Arbeitszimmer hat. Heute liest er auf Schloss Elmau, wo 2015 der G7-Gipfel stattfand.

Herr Ohler, das neue Buch liegt im Trend. Sie schreiben über sich selbst, Ihre Befindlichkeiten. Das machen Autoren gerne und verbinden es mit etwas Nützlichem. War das hier auch so?

Ja.