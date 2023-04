Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Werke aus Barock, Klassik und Moderne stellte das Duo Kreutzer am Samstagabend bei seinem Konzert in der Klosterkirche Hornbach vor etwa 50 Besuchern vor, die nach einem strengen Hygienekonzept in der Kirche platziert waren.

Geiger Götz Hartmann und die aus Argentinien stammende Pianistin Mirta Herrera faszinierten ihr Publikum nicht nur durch ihr wundervoll harmonierendes Zusammenspiel, sondern auch durch die zauberhafte Klangtransparenz,