Notlösungen können und dürfen nicht der Weisheit letzter Schluss in Sachen Hitzeschutz sein.

Getränke und Obst anzubieten, ist schön und gut. Gut durchlüften und locker kleiden, okay. Und Hut ab vor allen, die bei Gluthitze Ältere und Kranke versorgen. Aber soll es das gewesen sein? Wo sind die Träger der Einrichtungen, die sich mehr Gedanken machen? Es wird doch so weitergehen mit der Hitze. Hitzeschutzfolien auf die Fenster zu kleben und Rollläden runterzulassen, kann nur eine Notlösung sein. Selbst bei neu gebauten Einrichtungen wie dem Haus Kana in Zweibrücken ist Hitzeschutz Fehlanzeige. Klar: Das kostet alles viel Geld und bei älteren Gebäuden noch viel mehr. Es kostet aber auch Leben, wenn ein guter und angemessener Hitzeschutz schlichtweg fehlt.