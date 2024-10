Klaus Fuhrmann aus Rimschweiler gibt sein Amt als Radverkehrsbeauftragter der Stadt Zweibrücken ab. Der Nachfolger weiß schon jetzt sehr gut, was auf ihn zukommt.

Eine allzu große Sache wird der Wechsel an der Spitze nicht: Klaus Fuhrmann tauscht die Rollen mit seinem bisherigen Stellvertreter Lars Danzenbächer. Die beiden haben ihre Aufgaben seit drei Jahren inne, und sie sind die ersten Radverkehrsbeauftragten der Stadt. Davor hatte es diese Posten nicht gegeben. Als er das Amt im Herbst 2021 antrat, war Klaus Fuhrmann noch nicht Ortsvorsteher von Rimschweiler. In dieses Amt wurde er Anfang 2023 gewählt. Das sei „auch zeitlich sehr viel“, deshalb wolle er in die zweite Reihe rücken, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ auf die Frage. Am Rande möge es auch eine Rolle spielen, dass das Amt an der Spitze dann mit jemandem besetzt ist, der nicht auch noch in die Stadtpolitik aktiv ist. Klaus Fuhrmann sitzt auch für die SPD im Stadtrat und in mehreren Ausschüssen, ist Mitglied im Vorstand der Zweibrücker SPD und Vorsitzender des Ortsvereins Rimschweiler.

Dem Stellentausch stimmte der Stadtrat am Mittwoch einstimmig zu.

Landesweit im ADFC engagiert

Lars Danzenbächer, der bei der Firma Pallmann im Vertrieb arbeitet und täglich mit dem Rad zur Arbeit fährt, ist 50 Jahre alt und auch im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC aktiv. Dort ist er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Südwestpfalz und des Landesverbandes.

Der Radverkehrsbeauftragte ist Ansprechpartner für Bürger, Stadtrat und Verwaltung in Sachen Radverkehr. Er koordiniert Aktionen von Radinitiativen, plant Veranstaltungen wie das Stadtradeln, arbeitet mit am Radwegenetz, meldet Gefahrenstellen, kontrolliert Schilder, Markierungen und Wegweiser, berät den Bau- und Umweltausschuss in Sachen Radmobilität und vertritt die Stadt bei externen Fahrrad-Veranstaltungen.