Leuchtende Skulpturen, Strahler, tausende Kerzen und Lämpchen machen am Samstag beim Fest der 1000 Lichter im Rosengarten die Abendstunden zum Tage.

Eigentlich ist die traditionelle Bezeichnung „Fest der 1000 Lichter“ gehörig untertrieben: Am Samstagabend werden allein schon gut 3500 Kerzen im Zweibrücker Rosengarten eine stimmungsvolle Atmosphäre zaubern. Hinzu, so Gartenchef Heiko Hübscher, kommen 51 große LED-Strahler zur Illumination von Bäumen und Sträuchern. Lichterketten zeichnen die Konturen von Bauwerken nach, und ein gutes Dutzend großer Leuchtskulpturen setzt überall im Rosengarten Akzente. „Und das Höhenfeuerwerk ab 23 Uhr wird auch dieses Jahr wieder an der Wiese in der Mitte des Gartens abgeschossen – in Richtung Hotel“, betont Hübscher, „dass niemand rennen muss, um einen Platz mit der besten Aussicht zu ergattern. Das Feuerwerk kann von überall her gleich gut mitverfolgt werden.“

Erstmals hat der UBZ als Betreiberfirma des Rosengartens für das Fest der 1000 Lichter einen Vorverkauf eingerichtet. Dort wurden bereits gut 3500 Tickets abgesetzt. Eine Abendkasse findet man am Rosengarten-Haupteingang. Dass der Eintritt zum Lichterfest in den Jahreskarten nicht inbegriffen ist, stößt nach Hübschers Informationen bei Dauerkarteninhabern auf Verständnis angesichts der hohen Veranstaltungskosten.

Dass jeder, der kommt, eine Karte kaufen muss, dient auch der Kontrolle. „Maximal 4500 Tickets sind zu haben“, sagt Heiko Hübscher: „So viele Besucher dürfen höchstens rein – aus Sicherheitsgründen. Voriges Jahr hatten sich hier rund 6500 Menschen gedrängt; das waren einfach viel zu viele.“ Für die Jahreskartenbesitzer gebe es aber einen Ausgleich: Diese Stammgäste kommen genauso in den Genuss einer Preisermäßigung wie etwa Schüler und Studenten.

Drei Grill- und vier Getränkestände

Mit Getränken und Speisen vom Grill können sich die Festbesucher am Samstagabend im Pergolahof am Eingang eindecken, auf der Picknickwiese und am Café Dornröschen. Ein weiterer Getränkestand wird am jenseitigen Ufer des Weihers aufgebaut.

Mit dem üblichen Besucherbetrieb im Rosengarten ist am Samstag bereits um 14 Uhr Schluss. „Anschließend fangen wir mit dem Technik-Aufbau an“, berichtet Hübscher. „Die ersten Gäste fürs Fest der 1000 Lichter werden ab 17 Uhr eingelassen.“

Fest der 1000 Lichter

Das Fest im Zweibrücker Rosengarten beginnt am Samstag, 22. Juni, 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Auf der Hauptbühne spielen die Bands Brass Machine und Short Way, im Eingangsbereich gastiert The Red Couch. Um 23 Uhr wird ein Feuerwerk abgebrannt.

Den Vorverkauf übernimmt der UBZ in der Oselbachstraße 60. Eine Abendkasse für Restkarten gibt es am Rosengarten-Haupteingang. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt zu sieben Euro für Schüler, Studenten, Jahreskartenbesitzer und Behinderte.