Am letzten Wochenende vor den Ferien gibt es endlich wieder jeden Tag Live-Kultur. Das bleibt vier Wochen so. Der Nachholbedarf ist groß.

Alles ist Open Air und man muss Abstand halten, aber endlich geht es wieder los mit Konzerten, Theater, Lesungen und anderen Kulturdarbietungen. Es ist, als wäre mit dem Glockschlag zum 1. Juli Dornröschen aus dem Schlaf geküsst. Die geballte Ladung an Zweibrücker Veranstaltungen mit der Donnerstagsreihe am Ernstweiler-Hof und der neuen Reihe „ZW On Air“, die auf vier lange Wochenende (Freitag bis Sonntag) die Stadtfest-Auftritte verteilt (das fest wurde abgesagt, um Massenansammlungen zu verhindern) sorgen für viel Abwechslung, dazu kommen die sonntäglichen Konzerte im Rosengarten und die Konzerte an der Eventhalle am Flugplatz, ab 30. Juli kommen geballt die Stars an den Flugplatz zum Strandkorb Open Air. Nie war die Zweibrücker Luft so lange und so ausdauernd voller Musik. Wer denkt, das sei zu viel: Ein zu viel an Livekultur kann es nach der langen Zwangspause gar nicht geben!