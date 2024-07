Der Zweibrücker Ableger der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos hat am Donnerstag einen neuen Vorstand gewählt. Rebecca Wendel hat den Co-Vorsitz abgegeben, sie bleibt aber als stellvertretende Vorsitzende dabei. Neben Sabrina Freyler, die weiterhin als Co-Vorsitzende amtiert, ergänzt nun Florian Faust die Doppelspitze. Zu Beisitzern wurden Simon Nikolaus und Florian Meyer gewählt. In der Stadt will sich die Zweibrücker Juso-Vorstandschaft der Digitalisierung an den Schulen widmen, einem schnellen und flächendeckenden Internet, dem öffentlichen Nahverkehr sowie mehr Fahrradparkplätzen und Radwegen. Als weitere Ziele werden mehr Veranstaltungen für junge Menschen sowie die Stärkung des Hochschulstandorts Zweibrücken genannt. Mit Rebecca Wendel, Theresa Baumann und Simon Nikolaus gehören nun drei Jusos der neunköpfigen SPD-Stadtratsfraktion an.