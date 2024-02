Seit Corona gab es in Zweibrücken keinen Irish Pub mehr. Das ändert sich am 1. März, wenn das „Lucky Pint“ in der Parkvilla wieder öffnet.

Der Name des Lokals in der Gutenbergstraße bleibt, die Pächter sind neu. „Der Pub war rund zweieinhalb Jahre geschlossen. Nur ab und zu hat der Besitzer, der Tierarzt Georg Grüning, mal privat mit Freunden hier gefeiert“, sagt der neue Wirt Manfred Krauch. Er wohnt nur einen Steinwurf entfernt, arbeitet hauptberuflich bei John Deere und betreibt seit sechs Jahren zudem den Kiosk im Contwiger Freizeitgebiet hinter dem Freibad. Dass Familie Krauch, die aus Manfred, Ehefrau Tanja und ihren acht Kindern besteht, den Pub wieder aufschließt, war eigentlich eine „Schnapsidee“, erzählt der Familienvater. Denn direkt gegenüber, im Gasthaus Drumm, habe ihn der dortige Wirt Hansi gefragt, ob denn nicht er den Irish Pub pachten wolle. „Wir haben nicht aktiv gesucht“, sagt Krauch. Doch dann ging er mit seiner Frau in Beratung und entschloss sich zu dem Schritt. Erfahrung in der Gastronomie hat er auch vom SV Ixheim her, wo er das Sportheim bewirtschaftet hatte, bis der Platz neu gemacht wurde.

Kilkenny, Guinness und andere irische Biersorten wird es weiterhin geben im Irish Pub „The Lucky Pint“, ebenso diverse Whiskysorten und Karlsberg-Bier. Denn die Homburger Brauerei ist laut Manfred Krauch „Hauptsponsor“ des Projekts in der Zweibrücker Innenstadt. Dazu serviert er kleine Snacks wie Pizza und Flammkuchen. Einmal monatlich will er kulinarische Themenabende anbieten – mit typisch irischem Essen wie etwa Irish Stew. Zweimal im Monat soll es auf Vorbestellung Frühstück geben. Neben den eigenen Kindern, von denen drei bereits erwachsen sind, will der Wirt eventuell noch ein oder zwei Mitarbeiter einstellen.

Whisky-Tastings und Livemusik gehören dazu

Seit rund vier Wochen ist die Familie am Renovieren, allerdings behutsam. Denn der Besitzer habe die Kneipe auch während der vergangenen eineinhalb Jahre gepflegt. Zum anderen wolle man deren Charakter erhalten, nur kleine Ausbesserungen tätigen. Gewaltige Investitionen in die Substanz müsse man nicht angehen, aber die Kosten für den Getränkeeinkauf seien enorm. Krauch meint, der vorige Pächter habe zu viele Whiskysorten angeboten, von denen einige sehr teuer waren. Das wolle man nun anders machen und nur ein Grundsortiment anbieten. Auf dem Plan stehen auch Whisky-Tastings in Zusammenarbeit mit dem Fachmann Bernhard Knerr.

Der Mietvertrag läuft erstmal ein Jahr. Die Kneipe bietet 45 Sitzplätze, der Biergarten weitere rund 30. Auch Livemusik soll hier gespielt werden. Im Sommer möchte die Familie zwei Parkplatzkonzerte vor der Tür anbieten, einmal Country und einmal Rock. Es hätten sich schon Bands bei ihnen gemeldet: Zur Eröffnung am 1. März spielt ab 20 Uhr der Solomusiker Memphis. Geöffnet ist „The Lucky Pint“ mittwochs, donnerstags, freitags und samstags ab 18 Uhr.