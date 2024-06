Der Elektrotechniker Ralf Hunsicker ist neuer Vorsitzender der Freien Wählergruppe (FWG) Zweibrücken. Die Mitgliederversammlung im Wattweiler Sportheim wählte Marc Potdevin zu Hunsickers Stellvertreter; als Schatzmeisterin folgt Julia Selke auf Reiner Wolf. Die bisherige Vorsitzende Monika Mischke war für eine Wiederwahl nicht mehr angetreten. Neue Schriftführerin ist Luisa Potdevin. In den Beirat wurden Otto Imhof, Hartmut Leiner, Kirsten Böhler und Thorsten Selke gewählt. Die Kassenprüfer heißen Stephanie Schanz und Thomas Körner. Kurt Dettweiler, Urgestein der Freien Wählergruppe, wurde für seine 27-jährige Amtszeit als Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach geehrt. Mit Blick auf die Kommunalwahl zeigte sich Dettweiler erfreut über die FWG-Erfolge in Mittelbach und Wattweiler. Und in Rimschweiler gab es fast sieben Prozentpunkte Zuwachs. „Unser angestrebtes Ziel, in der Stadt ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen, haben wir mit 10,1 Prozent geschafft“, so Dettweiler. Werner Sebald wurde zum Ehrenvorsitzenden der FWG Zweibrücken ernannt.