Heinz Strauch aus Zweibrücken-Oberauerbach ist ein „Macher“ im örtlichen Obst- und Gartenbauverein (OGV). In der Werkstatt, die er sich in seiner heimischen Garage eingerichtet hat, fabriziert er in diesen Wochen zusammen mit guten Kumpels ausgeklügelte Insektenhotels in mehreren Größen und Preisklassen. Deren Verkauf bessert die OGV-Vereinskasse auf, und ein Teil des Erlöses wird dem Kindergarten gespendet. Was es mit dem Projekt auf sich hat und wie man an die tollen Insektenhotels kommt, findet man in diesem ausführlichen Beitrag.