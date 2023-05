Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Every Breath You Take“ beginnt mit einem Säuseln. Dann ist auf einmal Feuer in den Zeilen. 100 Zuschauer kamen am Freitagabend zum Police-Coverkonzert mit Roxanne in der Eventhalle auf dem Flugplatz.

Frontsänger und Bassist Jochen Philippi hat eine tolle Stimme. Das Freche, Heisere passt gut zu den Liedern und gibt ihnen wie im Original eine rotzige Note. „Walking on the Moon“