Das Büchlein ist wie eine innige Berührung: Warm, zärtlich und vollkommen. Diese Attribute passen zur „Magie der Nähe“, die Sarina Wolf (die unter ihrem Mädchennamen Keller schreibt) ihren Lesern in vielen Nuancen zeigt. Die Sammlung von Kurzgeschichten ein Schatz. Eine Goldmünze funkelt besonders.

Die Zweibrücker Lehrerin stellt den Fokus auf das Elementare ganz scharf. Sie lässt ihre erzählerische Kamera aber auch schon mal zu den vermeintlich unwichtigen Augenblicken schweifen. Warum vermeintlich unwichtig? Weil Sarina Wolf all den Momenten, die man im Leben nur ganz selten wahrnimmt, prickelnde Bedeutung verleiht. Und mit einem Mal werden solche kleinen Momente ganz groß und erstrahlen hell wie Diamanten.

So werden die Blicke, die ein Gast im Café in „Kaffeehausdüfte“ mit einer Besucherin am Nachbartisch tauscht, zu einem Taumel der Ekstase. Feurig, wahnsinnig aufregend und nah. Die Blicke, die Sinneseindrücke und die (An)-Spannung werden von den Worten transportiert – selbst, als die Besucherin schon gegangen ist: „Ihr hier verbliebener, sich ausbreitender Duft schmiegte sich sinnlich, geschmeidig an den herben Kaffeeduft im Raum, rieb sich daran und tänzelte danach fast schwebend zu ihm, an seinen Tisch, streifte ihn wie zarte Seidentücher, die auf kühle Haut treffen.“ Man erlebt die Szenen intensiv, als würde der männliche Part des Spiels einem seine Gedanken mitteilen.

So intensiv wie ein Kuss

Und diese Intensität entsteht in fast allen Geschichten wie ein Kuss – mal bedächtig und sanft, mal fordernd und atemraubend. Aber sie entsteht. Und genau das ist der Schlüssel, mit dem Sarina Wolf in die Herzen ihrer Leser gelangt.

Das klingt vielleicht aufgebauscht, kitschig, dramatisch – aber nahezu alle Geschichten des Buches bewegen etwas in einem. Ob das jetzt ein namenloser Protagonist (oder eine Protagonistin) ist, die sich in Erinnerungen und wohlige Gedanken hüllt, während sie sich in „Teestunde“ selbigen kocht. Oder die unglaublich emotionsgeladene Berührung eines Babys von seiner Mutter. All das wird von der Autorin, die mit ihren zwei „Sylter Strandkorbgeschichten“ schon eine geballte Prise Emotion kredenzt hat, erlebbar gemacht.

Klare Linien

Das schafft sie mit zwei Mitteln: Ihre Sprache ist so einnehmend und bildhaft, dass man das Gefühl hat, man könnte die Gefühle und Gedanken in dem Moment fassen, in dem sie in den Protagonisten aufkeimen. Gleichzeitig drängt sich Sarina Wolf nicht auf – sie lässt manchmal genug Raum für eigene Interpretationen, schafft aber dennoch klare Linien des Seins und des Wahrscheinlichen.

Wenn zwei Menschen lange nach Ende einer betrieblichen Weihnachtsfeier tanzen, so sind die Momente des in den Zeilen gebannten Glücks so greifbar, dass man sich im Saal wähnt – und in den Köpfen der eng Umschlungenen. Das Szenario ist erzählerisch und stilistisch so gut ausgearbeitet, dass die Autorin einen nur mit ihren Worten vom Glück, einzig existent in diesem Moment, quasi Teil dieser kurzen Augenblicke werden lässt. Eine perfekte Verschmelzung also.

Momente voller Wärme

Deswegen kann man sich in viele Geschichten reinfallen lassen. Da ist viel Wunderbares in den Zeilen, viel Wärmendes. Aber verpackt in intelligente Worte, die nicht nur Geborgenheit, sondern auch Gedanken und Impulse bringen. Nicht zuletzt, weil man bald auch den Fokus auf das Unscheinbare scharfstellt.

Und so erkennt man am Ende der Lektüre, dass das eigentlich wichtig Scheinende, Klare gar nicht so bedeutsam ist – sondern vielmehr die kleinen, stillen, friedlichen Momente voller Wärme und Geborgenheit, die Sarina Wolf in ihrem Buch zuhauf versammelt. Die „Magie der Nähe“ zeigt: Ein Kuss voller Leidenschaft bedeutet ein Kosmos. Der Akt selbst, falls er beliebig und distanziert ist, nur ein schwach leuchtender Stern.

Lesezeichen

Sarina Keller, „Magie der Nähe“, 170 Seiten, Verlag Klaar Kiming UG, Sylt 2021, 12,90 Euro.