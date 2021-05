Die Bundesnotbremse läuft am Mittwoch, 24 Uhr, in Zweibrücken aus. Dann gelten die gleichen Regeln wie im Landkreis und die am Dienstag beschlossenen Lockerungen.

Ab Donnerstag, 13. Mai, gelten in Stadt und Landkreis:

Ausgangssperre: keine

Schulen: Wechselunterricht

Kindergärten: Regelbetrieb in festen Gruppen

Treffen in der Öffentlichkeit: Zwei Haushalte, maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahren plus vollständig Geimpfte plus Genesene.

Gastronomie: Bewirtung von Getesteten und Geimpften in der Außengastronomie erlaubt, ebenso Abholung und Lieferdienst

Einzelhandel: geöffnet

Friseure und Fußpflege: geöffnet, Test oder Impfung nicht erforderlich, aber Maske

Sport: Außensport: kontaktfrei erlaubt. Hallensport: kontaktfrei und mit Personenbegrenzung von einer Person auf 40 Quadratmeter erlaubt. Kindersport: für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand möglich.

Urlaub: In Ferienwohnung und Wohnwagen mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt. In Hotels erlaubt, wenn eigenes Bad vorhanden und Frühstück auf dem Zimmer angeboten wird.

Stadt Zweibrücken

Inzidenz, heute, Mittwoch: 82

Inzidenz am Dienstag: 73

Inzidenz am Montag:76

Inzidenz am Sonntag:73

Inzidenz am Samstag: 91

Inzidenz am Freitag: 79

Die Maßnahmen der Bundesnotbremse laufen am Mittwoch, 12. Mai, 24 Uhr, für Zweibrücken aus. Bis dahin gilt:

Ausgangssperre: von 22 bis 5 Uhr. Ausnahmen: Wege von und zur Arbeit, Gassi gehen

Schulen: Wechselunterricht

Kindergärten: Regelbetrieb in festen Gruppen

Gastronomie: geschlossen; Abholung (bis 22 Uhr) und Lieferdienst (unbegrenzt) erlaubt

Einzelhandel täglicher Bedarf: geöffnet

übriger Einzelhandel (zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Spielwaren): darf öffnen, vorher muss allerdings ein Termin vereinbart worden sein, die Kunden müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.

Friseure und Fußpflege: geöffnet für Getestete (negativer Schnelltest) und Geimpfte

Sport: maximal zu zweit, für Kinder maximal zu fünft kontaktlos erlaubt

Landkreis Südwestpfalz:

Inzidenz, heute, Mittwoch: 72

Inzidenz am Dienstag: 72

Inzidenz am Montag: 73

Inzidenz am Sonntag: 70

Inzidenz am Samstag:74

Inzidenz am Freitag: 76

Überall dort, wo für den Zugang eine Testpflicht angeordnet ist, gilt: Man muss einen Nachweis über einen höchstens 24 Stunden alten negativen Schnelltest vorlegen. Oder einen Nachweis, dass man vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, wobei die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen muss.