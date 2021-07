Ein großes, weißes Schild vor dem Haupteingang von John Deere in der Homburger Straße im Stadtteil Ernstweiler gab Rätsel auf. Mit einem weißen Pfeil, geradeaus zeigend, auf blauem Grund sollte den Autofahrern Richtung Innenstadt vermutlich signalisiert werden, dass sie ungefähr in Höhe der ehemaligen Bäckerei Wölm nicht nach links abbiegen können in die Freudenbergstraße. Moment mal. Freudenbergstraße? Die gibt es doch gar nicht in Zweibrücken! Gemeint ist die Freudenbergerhofstraße. War wohl ein wenig zu lang für das Schild.