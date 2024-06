Von Freitag bis Sonntag präsentieren sich regionale Industriebetriebe, Handwerksfirmen, Fachhändler und Dienstleister auf der Messe2brücken auf dem Festplatz.

Veranstalter Michael Conzelmann hält am Zweijahresturnus fest. Auf den Tag genau zwei Jahre nach der bis dato letzten Ausgabe ist vom 7. bis 9. Juni in Zweibrücken wieder Messezeit. Zum dritten Mal findet die Veranstaltung, deren Vorläuferin einst ZW-Aktiv hieß, nun unter dem Namen Messe2brücken auf dem Festplatz an der Rennwiese statt. Über die drei Messetage werden etwa 15.000 Besucher erwartet; diesen Zuspruch hatte man auch im Juni 2022 registriert. Erneut haben mehr als 70 Aussteller aus Zweibrücken und Umgebung ihre Teilnahme angemeldet.

„Der Erlös kommt in voller Höhe Zweibrücker Kindern zugute“, verspricht Michael Conzelmann. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Spiel- und Lernstuben werden aber entgegengenommen. An die etwas ältere Jugend richten sich diverse Angebote der Messe selbst. „So haben wir den Freitag auch diesmal wieder zum Berufs- und Ausbildungstag erklärt“, berichtet der Veranstalter. An jenem Tag von 10 bis 13 Uhr haben die Abschlussklassen aller weiterführenden Zweibrücker Schulen die Möglichkeit, sich direkt an den Ständen der Aussteller über deren Berufs- und Ausbildungsangebote zu informieren. Und für Freitagnachmittag und Samstag sind – in Absprache des Veranstalters mit dem Jobcenter – Arbeitssuchende dazu eingeladen, sich bei den teilnehmenden Firmen nach freien Arbeitsstellen zu erkundigen.

Blaulicht-Ausstellung und Traktorziehen

Als besondere Attraktion weist Michael Conzelmann auf die gemeinsame Blaulicht-Ausstellung hin, bei der die Feuerwehr, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und das Ordnungsamt ihre Fahrzeuge vorstellen. An allen drei Tagen haben diese Organisationen auch einige Spiele und Mitmach-Angebote für die kleinen Messebesucher im Gepäck – vom Fußball-Zielschießen beim THW über Wasserspritzen mit der Feuerwehr bis hin zur Hüpfburg des ASB.

Verpflegt wird das Publikum im 1000 Quadratmeter großen Messezelt. Als Gaudi-Höhepunkt empfiehlt Messechef Conzelmann den Besuch des Traktor-Ziehwettbewerbs am Samstag ab 13 Uhr: Teams aus vier starken Männern, jeweils verstärkt durch einen „Einpeitscher“, ziehen an einer langen Leine einen John-Deere-Traktor um die Wette.

Info

Die Messe2brücken geht von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, auf dem Festplatz an der Rennwiese über die Bühne. Der Eintritt ist frei.