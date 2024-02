Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eineinhalb Jahre liegt die Premiere von Richard Wagners „Rheingold“ am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken zurück – und mit Spannung wird die Fortsetzung der Science-Fiction-Version von „Der Ring des Nibelungen“ erwartet. Am 11. Februar wird Runde zwei eingeläutet. Dann kommt „Die Walküre“ erstmals auf die Bühne.

„Rheingold“ endete mit einem Cliffhanger: Nach den ganzen Laborexperimenten um das Serum der Supermacht, das Alberichs fluchbeladener Ring repräsentiert,