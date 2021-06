Am 1. Juli geht die Kultur wieder richtig los: 25 Kinofilme haben Start, so viele wie noch nie (aber das Zweibrücker Kino ist wegen Renovierung noch geschlossen), in Zweibrücken beginnt die Open-Air-Sommersaison mit der Konzertreihe am Ernstweilerhof. Von da an gibt es an allen Wochenenden im Juli in Zweibrücken Kultur satt.

Zur Eröffnung spielt am Donnerstag ab 19 Uhr die saarländische Band X-Pression. Sie bietet rockige Coversongs, mit Klangfeinheiten, die immer wieder verblüffen (Eintritt: 5,99 Euro, Karten: ernstweilerhof.festlich-t.de).

Von Freitag bis Sonntag gibt es auf dem Zweibrücker Herzogplatz an jedem Tag volles Programm unter dem Motto „ZW On Air“ als Ersatz fürs abgesagte Stadtfest. Am Freitag um 19 Uhr spielen die Groovin’ Monkeys rockige und ins Ohr gehende Songs mit viel Groove. Wir verlosen Karten am Stehtisch für zehn Personen: E-Mail bis Donnerstag, 10 Uhr, an redzwe@rheinpfalz.de (Eintritt: zehn Euro pro Platz am Stehtisch beim Kulturamt, Maxstraße 1, 11,50 Euro bei ticket-regional.de).

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit Kindertanz, von 14 bis 15 Uhr bietet Jupp Simon ein Kinder-Mitmachprogramm, um 15.15 Uhr folgt das Sing- und Tanzspiel „Der Glücksdrache“, um 15.45 lesen drei Zweibrücker Kulturfrauen „Der kleine Drache Kokosnuss“, gegen 16.30 Uhr wird die Ausstellung mit Drachenbildern von Kinder als „Kids Galerie“ eröffnet (alles kostenfrei), um 19 Uhr spielt Overcome Songs der Rockband Creed, danach rockt Purple Haze (Eintritt: (Karten: wie bei Groovin’ Monkeys). Sonntags um 14 Uhr spielt die Partyband Short Way XS (Eintritt frei), um 18 Uhr die Hubbert House Band (Karten: wie bei Groovin’ Monkeys).

Am Sonntag heißt es auch „Picknick im Park“ im Rosengarten, wo das Trio Finale XL um Michael Wack Italo, Cajun, und Blues von 11 bis 13 Uhr auf der Liegewiese spielt (Eintritt: 4,50 Euro). An der Eventhalle auf dem Flugplatz ist von 13 bis 22 Uhr elektronischer Biergarten (Techno) mit Timo Mandl (Eintritt: zehn Euro).